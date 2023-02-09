У СБУ показали, як спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (фото)

Фото: у СБУ показали, як спецназ "Альфа" виконує бойові завдання у Бахмуті (facebook.com/ssu.mariupol)

Спецназівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України продовжують виконувати бойові дії у Бахмуті (Донецька область). У спецслужбі показали, як працюють бійці спецпідрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.