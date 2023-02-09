В СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (фото)

Фото: в СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (facebook.com/ssu.mariupol)

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают выполнять боевые действия в Бахмуте (Донецкая область). В спецслужбе показали, как работают бойцы спецподразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.