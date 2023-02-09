В СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (фото)
Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают выполнять боевые действия в Бахмуте (Донецкая область). В спецслужбе показали, как работают бойцы спецподразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожают оккупантов в украинском городе-крепости Бахмут. Бьемся за каждый сантиметр нашей земли", - говорится в сообщении.
Фото: спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (t.me/SBUkr)
Напомним, на днях украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.
Как сообщалось, российские военные пытаются перерезать пути снабжения Бахмута Донецкой области.
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