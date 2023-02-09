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В СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (фото)

Новина українською →
Бахмут, Четверг 09 февраля 2023 15:03
В СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (фото) Фото: в СБУ показали, как спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают выполнять боевые действия в Бахмуте (Донецкая область). В спецслужбе показали, как работают бойцы спецподразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожают оккупантов в украинском городе-крепости Бахмут. Бьемся за каждый сантиметр нашей земли", - говорится в сообщении.

Фото: спецназ "Альфа" выполняет боевые задачи в Бахмуте (t.me/SBUkr)

Напомним, на днях украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.

Как сообщалось, российские военные пытаются перерезать пути снабжения Бахмута Донецкой области.

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