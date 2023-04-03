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В СБУ показали ексклюзивне відео повернення українців з російського полону

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Понеділок 03 квітня 2023 18:20
В СБУ показали ексклюзивне відео повернення українців з російського полону Фото: в СБУ показали ексклюзивне відео повернення українців з російського полону (t.me/Koord_shtab)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні Україна повернула з російського полону 10 військових та двох цивільних. В СБУ показали, як українці прямували додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ зазначають, що повернення наших громадян - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

В спецслужбі додають, що життя кожного українця - це найвища цінність.

Зазначимо, що Україна, зокрема, повернула п'ятьох важкопоранених бійців.

Нагадаємо, що 24 березня Україна повернула Росії всіх тяжкопоранених військових, які потрапили в полон з початку повномасштабної війни.

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