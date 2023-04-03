В СБУ показали эксклюзивное видео возвращения украинцев из российского плена

Сегодня Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских. В СБУ показали, как украинцы направлялись домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ отмечают, что возвращение наших граждан - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

В спецслужбе добавляют, что жизнь каждого украинца - это самая высокая ценность.

Отметим, что Украина, в частности, вернула пятерых тяжелораненых бойцов.

Напомним, что 24 марта Украина вернула России всех тяжелораненых военных, которые попали в плен с начала полномасштабной войны.

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