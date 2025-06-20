СБУ показала зворушливе відео сьогоднішнього обміну полоненими

За словами СБУ, сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

В службі наголосили, що, як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України та повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - підсумували в СБУ.