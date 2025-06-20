СБУ показала зворушливе відео сьогоднішнього обміну полоненими

Сьогодні відбувся черговий етап масштабного обміну військовополоненими між Україною та РФ. Ця подія стала черговим кроком у поверненні всіх українців додому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Службу безпеки України.
За словами СБУ, сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.
В службі наголосили, що, як зазначив глава держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України та повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - підсумували в СБУ.
Сьогодні, 20 червня Україна та Росія провели новий етап великого обміну полоненими.
Нагадаємо, що загалом Україна та РФ провели два масштабних обміни полоненими. Перший відбувся після першого раунду переговорів у Стамбулі. Він проходив в три етапи, обидві сторони звільнили по 1000 полонених.
Другий обмінний процес розпочався 9 червня і також триватиме в кілька етапів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується через безпекові причини.
Координаційний штаб повідомив, що остаточні дані стануть відомі після завершення всієї операції.
Також обміни відбувались: 10, 12, 14 та 19 червня. Вчора, 19 червня, Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників.
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