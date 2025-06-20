СБУ показала трогательное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня состоялся очередной этап масштабного обмена военнопленными между Украиной и РФ. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По словам СБУ, сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.
В службе отметили, что, как отметил глава государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.
"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подытожили в СБУ.
Сегодня, 20 июня Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными.
Напомним, что в целом Украина и РФ провели два масштабных обмена пленными. Первый состоялся после первого раунда переговоров в Стамбуле. Он проходил в три этапа, обе стороны освободили по 1000 пленных.
Второй обменный процесс начался 9 июня и также продлится в несколько этапов. Точное количество освобожденных пока не разглашается по причинам безопасности.
Координационный штаб сообщил, что окончательные данные станут известны после завершения всей операции.
Также обмены происходили: 10, 12, 14 и 19 июня. Вчера, 19 июня, Украина вернула из плена группу раненых и тяжелобольных защитников.
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