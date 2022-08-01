СБУ показала затримання агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумської області
СБУ затримала ворожих агентів у Сумській області. Злочинці шукали "слабкі місця" в оборонному рубежі регіону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп", - пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що Росія завербувала затриманих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Злочинці інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні Сумської області.
"Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що нещодавно у Харкові затримали двох чоловіків, які здійснювали відеозйомку місць розташування українських військових.
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