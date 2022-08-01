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СБУ показала затримання агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумської області

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Понеділок 01 серпня 2022 11:53
СБУ показала затримання агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумської області Фото: СБУ показала затримання агентів, які шукали "слабкі місця" в обороні Сумської області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ затримала ворожих агентів у Сумській області. Злочинці шукали "слабкі місця" в оборонному рубежі регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що Росія завербувала затриманих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Злочинці інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні Сумської області.

"Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що нещодавно у Харкові затримали двох чоловіків, які здійснювали відеозйомку місць розташування українських військових.

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Служба безпеки України Україна Російська Федерація Сумская область
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