СБУ показала допит окупанта, причетного до розстрілу полонених на Курщині

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту російського окупанта Сергія Скобєлєва, який у жовтні 2024 року під час боїв в Курській області розстріляв дев'ятьох українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
Зазначається, що Скобєлев у жовтні 2024 року командував штурмовою групою росіян, яка отримала наказ атакувати українські позиції в Курській області. Загін Скобєлєва зміг застати українських військових зненацька, дев'ять військовослужбовців ЗСУ потрапили у полон.
Після цього полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. При цьому росіяни збрехали їм, що нібито передадуть на обмін - щоб не допустити спротиву з боку українців.
Після цього за наказом свого безпосереднього командира Скобєлєв та його спільник-окупант розстріляли усіх полонених з особистої зброї. Окупанти зібрали мобільні телефони та рації розстріляних.
Проте вже через тиждень окупант-злочинець потрапив у полон. Спочатку він не зізнавався у воєнному злочні, проте співробітники СБУ зібрали усі докази та "притисли до стіни" росіянина.
"Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання", - сказано у повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський 19 січня після доповіді першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада підтвердив, що воїни СБУ взяли в полон окупанта, причетного до розстрілу українських захисників у Курській області. Президент зазначив, що окупант відповість за скоєне.
Розстріл стався 10 жовтня 2024 року біля селища Зелений Шлях в Курській області. Українські військові не знали, що позиції, на які вони йдуть, вже зайняті ворогом. Через обмежену кількість боєприпасів вони змушені були здатися у полон, але росіяни їх розстріляли.
Про злочин РФ повідомили тільки 13 жовтня 2024 року - про це написали аналітики сервісу DeepState з посиланням на дані 1-ї окремої танкової бригади. Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо воєнного злочину, скоєного окупантами.