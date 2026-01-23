СБУ показала допрос оккупанта, причастного к расстрелу пленных на Курщине

Отмечается, что Скобелев в октябре 2024 года командовал штурмовой группой россиян, которая получила приказ атаковать украинские позиции в Курской области. Отряд Скобелева смог застать украинских военных врасплох, девять военнослужащих ВСУ попали в плен.

После этого пленных заставили раздеться и лечь на землю. При этом россияне солгали им, что якобы передадут на обмен - чтобы не допустить сопротивления со стороны украинцев.

После этого по приказу своего непосредственного командира Скобелев и его сообщник-оккупант расстреляли всех пленных из личного оружия. Оккупанты собрали мобильные телефоны и рации расстрелянных.

Однако уже через неделю оккупант-преступник попал в плен. Сначала он не признавался в военном преступлении, однако сотрудники СБУ собрали все доказательства и "прижали к стене" россиянина.

"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание", - сказано в сообщении.