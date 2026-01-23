СБУ показала допрос оккупанта, причастного к расстрелу пленных на Курщине

Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса российского оккупанта Сергея Скобелева, который в октябре 2024 года во время боев в Курской области расстрелял девять украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Отмечается, что Скобелев в октябре 2024 года командовал штурмовой группой россиян, которая получила приказ атаковать украинские позиции в Курской области. Отряд Скобелева смог застать украинских военных врасплох, девять военнослужащих ВСУ попали в плен.
После этого пленных заставили раздеться и лечь на землю. При этом россияне солгали им, что якобы передадут на обмен - чтобы не допустить сопротивления со стороны украинцев.
После этого по приказу своего непосредственного командира Скобелев и его сообщник-оккупант расстреляли всех пленных из личного оружия. Оккупанты собрали мобильные телефоны и рации расстрелянных.
Однако уже через неделю оккупант-преступник попал в плен. Сначала он не признавался в военном преступлении, однако сотрудники СБУ собрали все доказательства и "прижали к стене" россиянина.
"Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание", - сказано в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января после доклада первого заместителя главы Службы безопасности Украины Александра Поклада подтвердил, что воины СБУ взяли в плен оккупанта, причастного к расстрелу украинских защитников в Курской области. Президент отметил, что оккупант ответит за содеянное.
Расстрел произошел 10 октября 2024 года возле поселка Зеленый Путь в Курской области. Украинские военные не знали, что позиции, на которые они идут, уже заняты врагом. Из-за ограниченного количества боеприпасов они вынуждены были сдаться в плен, но россияне их расстреляли.
О преступлении РФ сообщили только 13 октября 2024 года - об этом написали аналитики сервиса DeepState со ссылкой на данные 1-й отдельной танковой бригады. Офис Генпрокурора открыл производство по военному преступлению, совершенному оккупантами.