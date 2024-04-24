СБУ показала, як за допомогою дронів "відключає" ворожі системи РЕБ на фронті (відео)

Сили оборони України на постійній основі знищують ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на полі бою. Для цього вони використовують дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Чим важлива для окупантів ця техніка

У СБУ уточнили, що використовують дрони-камікадзе для ударів по комплексах відеотепловізійного та технічного спостереження "Муром", "Гренадер" та "Пергам".

Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників та коригування артилерійських ударів.

"Крім того, кіберфахівці СБУ курять засоби радіоелектронної боротьби, які призначені для придушення зв'язку", - пояснила спецслужба.

Які ще втрати зазнали росіяни

У СБУ уточнили, що знищують не лише комплекси РЕБ, а й іншу техніку окупантів. Останнім часом вдалося вразити: