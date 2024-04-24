Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)

Українські захисники за добу ліквідували ще 880 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабної військової агресії склали вже близько 461 940 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 24 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 461940 (+880) осіб ліквідовано;

танків - 7242 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 13928 (+12) од.;

артилерійських систем - 11808 (+43) од.;

РСЗВ - 1048 (+2) од.;

засоби ППО - 771 (+2) од.;

літаків - 348 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9439 (+32) од.;

крилаті ракети - 2117 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15892 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1944 (+8). Ситуація на фронті Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 квітня розповіли, що в Україні на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. У військовому командування зазначили, що загалом окупанти завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили близько 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.