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Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Середа 24 квітня 2024 07:48
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Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 880 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку широкомасштабної військової агресії склали вже близько 461 940 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 24 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 24.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 461940 (+880) осіб ліквідовано;
  • танків - 7242 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 13928 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 11808 (+43) од.;
  • РСЗВ - 1048 (+2) од.;
  • засоби ППО - 771 (+2) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9439 (+32) од.;
  • крилаті ракети - 2117 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15892 (+47) од.;
  • спеціальна техніка - 1944 (+8).

Ще майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 квітня розповіли, що в Україні на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

У військовому командування зазначили, що загалом окупанти завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили близько 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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