СБУ показала, как с помощью дронов "отключает" вражеские системы РЭБ на фронте (видео)
Силы обороны Украины на постоянной основе уничтожают вражеские комплексы наблюдения и средства РЭБ на поле боя. Для этого они используют дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Чем важна для оккупантов эта техника
В СБУ уточнили, что используют дроны-камикадзе для ударов по комплексам видеотепловизионного и технического наблюдения "Муром", "Гренадер" и "Пергам".
Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.
"Кроме того, киберспециалисты СБУ курят средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи", - пояснила спецслужба.
Какие еще потери понесли россияне
В СБУ уточнили, что уничтожают не только комплексы РЭБ, но и другую технику оккупантов. В последнее время удалось поразить:
- 15 комплексов наблюдения;
- 28 средств РЭБ и РЭР, среди которых: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
- 4 узла связи врага;
- 27 единиц автомобильной и специализированной техники;
- 6 танков;
- 5 гаубиц Д-30;
- 5 ББМ;
- 3 САУ;
- 7 120 мм минометов с расчетами.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 101 боевое столкновение. Враг активизировал штурмовые действия по четырем направлениям в Донецкой области.
Также сообщалось, что общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабной военной агрессии составили уже около 461 940 солдат.
Институт изучения войны заявил, что Россия может усилить обстрелы Украины, а также изменить целые атаки, чтобы поразить транспортную инфраструктуру, логистику и военные склады.
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