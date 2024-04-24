СБУ показала, как с помощью дронов "отключает" вражеские системы РЭБ на фронте (видео)

Силы обороны Украины на постоянной основе уничтожают вражеские комплексы наблюдения и средства РЭБ на поле боя. Для этого они используют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Чем важна для оккупантов эта техника

В СБУ уточнили, что используют дроны-камикадзе для ударов по комплексам видеотепловизионного и технического наблюдения "Муром", "Гренадер" и "Пергам".

Оккупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов.

"Кроме того, киберспециалисты СБУ курят средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи", - пояснила спецслужба.

Какие еще потери понесли россияне

В СБУ уточнили, что уничтожают не только комплексы РЭБ, но и другую технику оккупантов. В последнее время удалось поразить: