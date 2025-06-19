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СБУ показала ексклюзивні кадри сьогоднішнього обміну полоненими

Четвер 19 червня 2025 19:26
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СБУ показала ексклюзивні кадри сьогоднішнього обміну полоненими Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 19 червня (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Росія сьогодні, 19 червня, провели черговий етап великого обміну полоненими. З'явилися ексклюзивні кадри повернення українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

У СБУ зазначили, що сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 19 червня (t.me/SBUkr)

У Службі зазначили, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія здійснили новий обмін полоненими у четвер, 19 червня. Більшість захисників, яких вдалося повернути, були в полоні з 2022 року.

Додому повернулися захисники, які воювали у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил тероборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як уточнив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з російського полону було звільнено групу важкохворих захисників. Воїни мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що найстаршому звільненому - 63 роки.

Серед звільнених також є захисник, у якого сьогодні день народження. Йому виповнилося 45 років.

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Служба безпеки України Обмін полоненими Війна в Україні
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