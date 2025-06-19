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СБУ показала эксклюзивные кадры сегодняшнего обмена пленными

Четверг 19 июня 2025 19:26
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СБУ показала эксклюзивные кадры сегодняшнего обмена пленными Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 19 июня (t.me/SBUkr)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Россия сегодня, 19 июня, провели очередной этап большого обмена пленными. Появились эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 19 июня (t.me/SBUkr)

В Службе отметили, что Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня. Большинство защитников, которых удалось вернуть, были в плену с 2022 года.

Домой вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил теробороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Как уточнил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена была освобождена группа тяжелобольных защитников. Воины имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что самому старшему освобожденному - 63 года.

Среди освобожденных также есть защитник, у которого сегодня день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

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