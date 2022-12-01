У Маріуполі замерзають люди. Кількість смертей від ГРВІ зростає, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують зростання захворюваності та смертності на тлі похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

"Наслідки холодомору в Маріуполі. У цифрах. Тільки за минулий тиждень у Маріуполі зареєстровано 764 випадки ГРВІ та 82 випадки пневмонії. У тому числі у дітей ГРВІ - 495 випадки, 21 - пневмонії. Порівняно з першою половиною листопада зростання становило 91 відсоток", - Розповів він.

При цьому Андрющенко зазначив, що середньотижнева цифра смертності від хвороб досягла позначки у 250 випадків, що на 100 випадків більше за жовтень.

"Зростання смертності лише за два останні тижні склало 1,7 раза. Росіяни продовжують винищувати Маріуполь", - додав він.