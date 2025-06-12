СБУ показала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

Сьогодні відбувся масштабний обмін військовополоненими. Ця подія стала черговим кроком у поверненні всіх українців додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.
"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - наголосили в службі.
Як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України й повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - додали в СБУ.
Сьогодні, 12 червня, до України повернулася чергова група військовополонених, яких звільнили з Росії. РБК-Україна опублікувало перші кадри з обміну та детально розповіло про цю подію.
Під час сьогоднішнього обміну до України повернулись зокрема тяжкохворі та важкопоранені захисники України, деяких із яких раніше вважали зниклими безвісти.
Загалом даний обмінний процес розпочався ще 9 червня і триватиме кілька етапів. На першому етапі додому повернулися молоді військові до 25 років.
Точна кількість звільнених наразі не розголошується через безпекові причини. Координаційний штаб повідомив, що остаточні дані стануть відомі після завершення всієї операції.
Другий етап обміну відбувся 10 червня. Того дня додому повернулися поранені та тяжкохворі полонені.
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