СБУ показала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - наголосили в службі.

Як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України й повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - додали в СБУ.