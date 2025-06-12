СБУ показала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня состоялся масштабный обмен военнопленными. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в службе.
Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.
"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - добавили в СБУ.
Сегодня, 12 июня, в Украину вернулась очередная группа военнопленных, которых освободили из России. РБК-Украина опубликовало первые кадры с обмена и подробно рассказало об этом событии.
Во время сегодняшнего обмена в Украину вернулись в частности тяжелобольные и тяжелораненые защитники Украины, некоторых из которых ранее считали пропавшими без вести.
В общем данный обменный процесс начался еще 9 июня и продлится несколько этапов. На первом этапе домой вернулись молодые военные до 25 лет.
Точное количество освобожденных пока не разглашается по причинам безопасности. Координационный штаб сообщил, что окончательные данные станут известны после завершения всей операции.
Второй этап обмена состоялся 10 июня. В тот день домой вернулись раненые и тяжелобольные пленные.
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