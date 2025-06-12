СБУ показала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

Сьогодні відбувся масштабний обмін військовополоненими. Ця подія стала черговим кроком у поверненні всіх українців додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - наголосили в службі. Як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. "Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України й повернути з полону усіх громадян нашої держави!", - додали в СБУ.