СБУ показала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня состоялся масштабный обмен военнопленными. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в службе. Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. "Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - добавили в СБУ.