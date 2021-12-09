СБУ подтверждает, что нашли тело водителя BlaBlaCar. Убийство могло быть заказным

Служба безопасности Украины нашла тело убитого водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, который был убит пять лет назад. Его убийство могут переквалифицировать на заказное.

Предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное по заказу). Также в пресс-службе сообщили, что окончательные результаты экспертизы были получены на прошлой неделе.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что было найдено тело Тараса Познякова.

Отметим, за убийство Позянкова к пожизненному заключению приговорен бывший боец "Правого сектора" Дмитрий Голуб. По данным следствия, в апреле 2016 года он вместе с другим фигурантом Луаном Кингисеппом убили водителя BlaBlaCar по дороге из Львова в Киев. Изначально дело было квалифицировано как убийство с целью завладеть машиной.

Кингисепп погиб в Киева в 2019 году в результате взрыва гранаты в квартире.