СБУ підтверджує, що знайшли тіло водія BlaBlaCar. Вбивство могло бути замовним

Служба безпеки України знайшла тіло вбитого водія BlaBlaCar Тараса Познякова,якого було вбито п'ять років тому. Його вбивство можуть перекваліфікувати на замовне.

Даний факт в коментарі РБК-Україна підтвердили в прес-службі СБУ.

"Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримані і перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповіли в прес-службі.

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п.11 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Також у прес-службі повідомили, що остаточні результати експертизи були отримані минулого тижня.