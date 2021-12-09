СБУ підтверджує, що знайшли тіло водія BlaBlaCar. Вбивство могло бути замовним

Служба безпеки України знайшла тіло вбитого водія BlaBlaCar Тараса Познякова,якого було вбито п'ять років тому. Його вбивство можуть перекваліфікувати на замовне.
Даний факт в коментарі РБК-Україна підтвердили в прес-службі СБУ.
"Співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримані і перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповіли в прес-службі.
Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п.11 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Також у прес-службі повідомили, що остаточні результати експертизи були отримані минулого тижня.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що було знайдено тіло Тараса Познякова.
Зазначимо, за вбивство Позянкова до довічного ув'язнення засуджений колишній боєць "Правого сектора" Дмитро Голуб. За даними слідства, в квітні 2016 року він разом з іншим фігурантом Луаном Кінгісеппом вбили водія BlaBlaCar по дорозі зі Львова до Києва. Спочатку справа була кваліфікована як вбивство з метою заволодіти машиною.
Кінгісепп загинув у Києві в 2019 році в результаті вибуху гранати в квартирі.