Тело убитого водителя BlaBlaCar нашли спустя пять с половиной лет

Следователи Службы безопасности Украины нашли тело убитого водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова. Его убили около пяти с половиной лет назад на трассе Киев - Житомир.

Отметим, Тараса Познякова убили в апреле 2016 года, когда он на своем авто отправился из Львова в Киев и подвозил попутчиков. Согласно первоначальной весрии следствия, его убили, чтобы завладеть машиной. Но теперь убийство могут переквалифицировать на заказное.

Фото: поиски тела Познякова

По словам источника, о возможном заказном характере убийства Познякова говорит то, что фигуранты дела бывшие бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп зарегистрировались на BlaBlaCar конце марта 2016 года перед самой поездкой. При этом они приобрели новые сим-карты и создали фейковый аккаунт на имя "Oksana Sadaeva".

Хронология событий

По словам источника, водитель BlaBlaCar Тарас Позняков 30 марта 2016 года зарегистрировал поездку из Львова в Киев на Volkswagen Touareg, который принадлежал его отцу. На следующий день Кингисепп зарегистрировал на эту поездку себя, Голуба и якобы одну женщину.

Фигуранты 3 апреля 2016 года выехали во Львов на поезде, а на следующий день уже возвращались в Киев с Позняковым на Audi A-6. На участке трассы Киев - Житомир между поселками Бузова и Гуровщина водителя убили выстрелами из пистолета "ТТ". Источник утверждает, что выстрелы совершил Кингисепп.

В этот же день они закопали тело Познякова и уничтожили телефоны. А автомобиль Audi A-6 отвезли к знакомому Голуба в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Личности подозреваемых в убийстве были установлены 6-7 апреля 2016 года, и с мая они находились в розыске. В августе полиция задержала Голуба, которые не выдал соучастника и место захоронения водителя BlaBlaCar.

В дальнейшем, 23 марта 2019 года в Киеве во время празднования своего дня рождения на съемной квартире разыскиваемый Кингисепп подорвался на гранате и погиб от ранений.

Почему долго искали тело

Осенью 2019 года дело передали Главному следственному управлению СБУ. Источник утверждает, что следственным путем была получена информация об обстоятельствах убийства Познякова на трассе Киев - Житомир, месте его захоронения, а также об обстоятельствах, которые предшествовали убийству, и о лицах, возможно причастных к его организации.

Поиск места захоронения осложнялся изменениями рельефа за пять с половиной лет. В предполагаемом районе были проведены строительные работы, а также образовались стихийные свалки. К поисковым работам привлекли тяжелую технику, а также специальное техническое оборудование - георадар EASY RAD - GPR.