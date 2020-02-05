ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обыски на "1+1" проходят по решению суда, - СБУ

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 18:42
Обыски на "1+1" проходят по решению суда, - СБУ
Фото: Елена Гитлянская (facebook.com/giolena11)

В СБУ заявили, что не вмешиваются в работу телеканала

Обыски на телеканале "1+1" проходят по решению суда. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ проводит следственные действия на телеканале по решению суда.

"Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит", - добавила Гитлянская.

Отметим, сегодня сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал "1+1". Следственные действия проходят в офисе журналистских проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Как сообщили сотрудники канала, обыски связаны со скандальной прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука, записи из кабинета которого в середине января слили в интернет. СБУ полагает, что записи якобы обнародовал журналист Евгений Куксин.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодня в деле о прослушке Гончарука нет результатов, отчет ожидается через две недели.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский потребовал за две недели установить причастных к прослушке Гончарука. Он подчеркнул, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые были на переговорах.

СБУ разоблачила многомиллионные хищения в КГГА
Новости Украины 1+1Служба безопасности УкраинытелеканалыобыскАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь