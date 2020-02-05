Обыски на "1+1" проходят по решению суда, - СБУ

Фото: Елена Гитлянская (facebook.com/giolena11)

В СБУ заявили, что не вмешиваются в работу телеканала

Обыски на телеканале "1+1" проходят по решению суда. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ проводит следственные действия на телеканале по решению суда.

"Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит", - добавила Гитлянская.

Отметим, сегодня сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал "1+1". Следственные действия проходят в офисе журналистских проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Как сообщили сотрудники канала, обыски связаны со скандальной прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука, записи из кабинета которого в середине января слили в интернет. СБУ полагает, что записи якобы обнародовал журналист Евгений Куксин.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодня в деле о прослушке Гончарука нет результатов, отчет ожидается через две недели.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский потребовал за две недели установить причастных к прослушке Гончарука. Он подчеркнул, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые были на переговорах.