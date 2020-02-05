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Рябошапка рассказал, когда назовут причастных к прослушке Гончарука

Новости » Политика     05.02.2020 - 16:23
Рябошапка рассказал, когда назовут причастных к прослушке Гончарука
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Результаты в деле о прослушке Гончарука будут через две неделе

На сегодня в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука нет результатов, отчет ожидается через две недели. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на заседании правоохранительного комитета Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что расследованием прослушки Гончарука занимается СБУ.

"Мы заслушали производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что в течение недели-двух мы получим результат, о котором мы сообщим", - добавил генпрокурор.

Напомним, после скандала с публикацией записей прослушки Гончарука Служба безопасности Украины открыла уголовное дело. 15 января в интернете появилась запись разговора Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и главы НБУ Якова Смолия.

На записях они обсуждали объяснение укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского. При этом, во время разговора Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов.

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Новости Украины прослушкаАлексей ГончарукРуслан Рябошапка
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