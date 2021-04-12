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СБУ подозревает своего сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов шантажом

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов от гражданина. В совершении преступления подозревают сотрудника Управления СБУ в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как рассказали в СБУ, следствие считает, что сотрудник 3 2020 году угрожал гражданину обнародованием "компрометирующих" аудиозаписей. За неразглашение "компромата" сотрудник СБУ, по данным спецслужбы, требовал 50 тысяч долларов.

Однако шантаж велся не напрямую, а через исполнителя. "Компромат" содержал разговора с директором и начальником службы безопасности одной из коммерческих структур о якобы сбору данных о народном депутате Украины.

"Также, эти записи содержали смонтированные разговоры о якобы убийстве народного избранника. За неразглашение этой информации в СМИ, организатор требовал 50 тысяч долларов. Он обеспечил исполнителей незарегистрированным номером телефона для конспирации и проконсультировал их, как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы", - отметили в спецслужбе.

Теперь работника СБУ подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса украины, то есть вымогательство и приобретении и хранении огнестрельного оружия без разрешения.

Напомним, недавно СБУ задержала двух полицейских по подозрению в вымогательстве взятки за возврат денег пострадавшему. Полицейские требовали от потерпевшего 150 тысяч долларов.

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