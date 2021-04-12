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СБУ підозрює свого співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів шантажем

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів від громадянина. У вчиненні злочину підозрюють співробітника Управління СБУ в Одеській області.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли в СБУ, слідство вважає, що співробітник 3 2020 році погрожував громадянину оприлюдненням "компрометуючих" аудіозаписів. За нерозголошення "компромату" співробітник СБУ, за даними спецслужби, вимагав 50 тисяч доларів.

Однак шантаж вівся не напряму, а через виконавця. "Компромат" містив розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.

"Також, ці записи містили змонтовані розмови про нібито вбивство народного обранця. За нерозголошення цієї інформації у ЗМІ, організатор вимагав 50 тисяч доларів. Він забезпечив виконавців незареєстрованим номером телефону для конспірації та проконсультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів", - зазначили у спецслужбі.

Тепер працівника СБУ підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, тобто вимагання та придбання та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала двох поліцейських за підозрою у вимаганні хабаря за повернення грошей потерпілому. Поліцейські вимагали від потерпілого 150 тисяч доларів.

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