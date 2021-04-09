СБУ задержала двух полицейских, они вымогали взятку за возврат денег потерпевшему
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двоих сотрудников отдела противодействия киберпреступлениям Нацполиции. Они требовали и получили от пострадавшего 150 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ходе следствия установили, что предприниматель из Ивано-Франковска обратился в полицию с заявлением о преступлении. Хакеры попытались похитить с его банковского счета 900 тысяч гривен. Однако банк заблокировал операцию как подозрительную. Для разблокирования средств бизнесмен должен был представить в кредитную организацию документ об открытии уголовного дела по этому факту.
Отмечается, что полицейские гарантировали предпринимателю доступ к заблокированным средствам за "вознаграждение" в 150 тысяч долларов. Правоохранителей задержали в момент передачи денег. Им сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Фото: задержание полицейских на взятке (ssu.gov.ua)
Напомним, в начале апреля Госбюро расследований (ГБР) направило обвинительный акт в отношении прокурора одной из Киевских местных прокуратур и старшего оперуполномоченного одного из главных управлений СБУ. Они подозреваются в вымогательстве 100 тысяч долларов взятки.
Отметим, в конце марта, оперативники ГБР задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС в Киевской области после получения им взятки.
РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали на взятке руководителей ОТГ.