СБУ подключилась к расследованию теракта в Днепре

Расследованием теракта в Днепре займется также Служба безопасности Украины. Следователи уже принялись устанавливать обстоятельства взрыва и лиц, причастных к нему.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По его словам, СБУ тоже открыла уголовное производство по факту взрыва в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого.
"По имеющейся информации, в результате взрыва погибли два человека. Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, которая в момент взрыва также находилась в автомобиле", - отметил Дехтяренко.
По факту инцидента внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в теракте в Днепре погибли пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.
Сегодня утром взорвался автомобиль, в котором они находились.