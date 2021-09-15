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Стало известно, кто погиб в теракте в Днепре

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Днепр, Среда 15 сентября 2021 11:34
Стало известно, кто погиб в теракте в Днепре Фото: место теракта в Днепре (dp npu gov ua)
Автор: Олег Черныш

В сегодняшнем теракте в Днепре погибли пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Они погибли на месте происшествия.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что они оба были в автомобиле, который взорвался, и погибли от полученных травм.

"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около 09:00 трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева", - отметили в пресс-службе ГСЧС, но в самом сообщении не говорится, что она погибла в теракте.

Напомним, сегодня на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera, в котором находились два человека. Местные СМИ писали, что это может быть заказное убийство.

На данный момент полиция квалифицировала взрыв и гибель людей как террористический акт.

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