Стало известно, кто погиб в теракте в Днепре

В сегодняшнем теракте в Днепре погибли пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак. Они погибли на месте происшествия.

Источник уточнил, что они оба были в автомобиле, который взорвался, и погибли от полученных травм.

"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около 09:00 трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева", - отметили в пресс-службе ГСЧС, но в самом сообщении не говорится, что она погибла в теракте.