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СБУ підключилася до розслідування теракту в Дніпрі

Автор: Дмитро Левицький

Розслідуванням теракту в Дніпрі займеться також Служба безпеки України. Слідчі вже почали встановлювати обставини вибуху і осіб, причетних до нього.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, СБУ теж відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького.

"За наявною інформацією, в результаті вибуху загинули дві особи. Це один з членів громадської патріотичної організації, а також прес-секретар ДСНС в Дніпропетровській області, яка в момент вибуху також перебувала в автомобілі", - зазначив Дехтяренко.

За фактом інциденту внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в теракті в Дніпрі загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак.

Сьогодні вранці вибухнув автомобіль, в якому вони знаходилися.

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