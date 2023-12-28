СБУ з початку війни ліквідувала понад 60 банд, які переправляли наркотики в ЄС

В СБУ розповіли скільки злочинних угруповань, які займались наркотиками, було ліквідовано з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Служба безпеки системно протидіє транскордонній злочинності, яка займається контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин та загрожує державній безпеці України", - заявили в службі.

За даними Служби безпеки з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, вони нейтралізували понад 60 організованих угруповань, які, зокрема, займалися контрабандою важких наркотиків до Євросоюзу через Україну.

Загалом у зловмисників вилучено оптові партії "товару" на майже 2 млрд у гривневому еквіваленті.

Організація "Хімпром"

Низку важливих спецоперацій СБУ провела й щодо учасників російської злочинної організації "Хімпром".

За координації спецслужб РФ цей наркосиндикат ще з 2014 року намагається розгорнути свою діяльність в Україні.

Розгалужена мережа учасників "Хімпрому" по всьому світу нараховує майже 1 тисяча осіб, які щомісяця забезпечують нелегальні прибутки наркокартелю у розмірі понад 2 млн доларів.

СБУ повідомила, що у серпні 2023 року в Київській та Сумській областях вони знешкодили "філію" "Хімпрому". Серед затриманих - двоє експосадовців підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю, які входили до складу російського наркосиндикату.

Під час обшуків у зловмисників вилучено 23 тонни прекурсорів (речовин для виготовлення наркотиків) і майже 150 кг готових психотропів.

Загалом в результаті багатоетапних реалізацій Служби безпеки за цей час:

затримано і повідомлено про підозру 89 наркоділкам;

34 організатори та активні учасники наркоугруповань отримали реальні терміни тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі поліція викрила наркодилера, який продавав кокаїн, а для конспірації використовував свою маленьку доньку.

Також у серпні поліція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків. Його організували двоє мешканців Броварів Київської області.

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