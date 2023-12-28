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СБУ с начала войны ликвидировала более 60 банд, которые переправляли наркотики в ЕС

Украина, Четверг 28 декабря 2023 16:41
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СБУ с начала войны ликвидировала более 60 банд, которые переправляли наркотики в ЕС Фото: в СБУ рассказали, сколько наркотических банд было ликвидировано (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В СБУ рассказали сколько преступных группировок, которые занимались наркотиками, было ликвидировано с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности системно противодействует трансграничной преступности, которая занимается контрабандой наркотических средств и психотропных веществ и угрожает государственной безопасности Украины", - заявили в службе.

По данным Службы безопасности с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, они нейтрализовали более 60 организованных группировок, которые, в частности, занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину.

Всего у злоумышленников изъято оптовые партии "товара" почти на 2 млрд в гривневом эквиваленте.

Организация "Химпром"

Ряд важных спецопераций СБУ провела и в отношении участников российской преступной организации "Химпром".

При координации спецслужб РФ этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине.

Разветвленная сеть участников "Химпрома" по всему миру насчитывает почти 1 тысячу человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальные доходы наркокартеля в размере более 2 млн долларов.

СБУ сообщила, что в августе 2023 года в Киевской и Сумской областях они обезвредили "филиал" "Химпрома". Среди задержанных - двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, которые входили в состав российского наркосиндиката.

Во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и почти 150 кг готовых психотропов.

Всего в результате многоэтапных реализаций Службы безопасности за это время:

  • задержаны и сообщено о подозрении 89 наркодельцам;
  • 34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.

Напомним, в Одессе полиция разоблачила продававшего кокаин наркодилера, а для конспирации использовал свою маленькую дочь.

Также в августе полиция перекрыла международный канал контрабанды наркотиков. Его организовали два жителя Броваров Киевской области.

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Служба безопасности Украины
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