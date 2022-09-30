СБУ почала розслідувати обстріл окупантами цивільної колони в Запоріжжі

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу загарбниками гуманітарної колони на околиці Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Справу розслідують за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.
СБУ зазначає, що масштабний обстріл гумколони вкотре свідчить, що РФ цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.
За даними слідства, 30 вересня близько 7:30 ранку росіяни розстріляли мирних громадян, які очікували у гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Люди їхали до своїх рідних на окуповану територію - везли гумдопомогу чи прагнули вивезти їх на підконтрольну частину України.
Наразі відомо про щонайменше 25 загиблих і більше 60 поранених.
"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію - увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - сказав виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.
Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці росіяни завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.
Внаслідок атаги загинули 25 людей, ще 66 отримали поранення.
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