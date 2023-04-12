СБУ почала розслідування жорстокої страти українського військового

Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде - дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Реакція

На жорстку страту військового вже відреагували в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що наразі проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою та встановлюється особистість військового.

"Мова йде про незаконну страту з боку терориста, і це черговий факт порушення всіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни. Це факт, на який світ має звернути увагу не лише зі співчуттям, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних", - сказав він.

Юсов підкреслив, що винні - це не лише виконавці. Так, викладення відео - це свідчення, що подібна геноцидна політика є цілеспрямованою державною політикою РФ.

Загалом окупанти викладають подібний контент раз на кілька тижнів чи місяць. Так, нещодавно ми бачили відео страти українського бійця за гасло "Слава Україні".

За його словами, метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських Силах оборони, залякати їх. Проте Юсов впевнений, що їм не вдається це зробити.

Зазначимо, що вчора в мережі з'явилося відео страти, ймовірно, українського військового, на якому видно, як росіяни відрізають йому голову. В Офісі президента пообіцяли, що агресор понесе відповідальність за свої вчинки.

Сьогодні CNN повідомило, що існує ще одне відео страти українських військових.

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