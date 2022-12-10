UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові

Фото: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (suspilne)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оновлено. 09:26. "Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

  • Свято-Покровський чоловічий монастир;
  • Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
  • Свято-Казанський храм;
  • Храм ікони "Взискання загиблих";
  • Свято-Успенський храм;
  • Свято-Петро-Павлівський храм;
  • Свято-Миколаївський храм;
  • Свято-Валентинівський храм;
  • Ольгінський храм;
  • Храм цариці Тамари;
  • Свято-Архангело-Михайлівський храм;
  • Храм Георгія Переможця;
  • Свято-Володимирський храм;
  • а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Фото: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (facebook.com/ssu.kharkiv)

Як повідомили ЗМІ очевидці, у Харкові на території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України.

"Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова", - пишуть ЗМІ.

Згодом проведення обшуків виданню підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Втім, коментувати ситуацію поки не став.

Нагадаємо, що вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Також ми писали, що СБУ приходила з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУПЦ МПхарков