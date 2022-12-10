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СБУ начала обыски в церквях Московского патриархата в Харькове

Фото: СБУ начала обыски в церквях Московского патриархата в Харькове (suspilne)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности сегодня, 10 декабря утром продолжила обыски в церквях УПЦ МП. В этот раз они проводят мероприятия в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу СБУ.

Обновлено 09:26. "Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, речь идет о таких объектах Харьковской епархии:

  • Свято-Покровский мужской монастырь;
  • Свято-Благовещенский кафедральный собор;
  • Свято-Казанский храм;
  • Храм иконы "Взыскание погибших";
  • Свято-Успенский храм;
  • Свято-Петро-Павловский храм;
  • Свято-Николаевский храм;
  • Свято-Валентиновский храм;
  • Ольгинский храм;
  • Храм царицы Тамары;
  • Свято-Архангело-Михайловский храм;
  • Храм Георгия Победоносца;
  • Свято-Владимирский храм;
  • а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГПСУ.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - объясняют в СБУ.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: СБУ начала обыски в церквях Московского патриархата в Харькове (facebook.com/ssu.kharkiv)

Как сообщили СМИ очевидцы, в Харькове на территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины.

"Силовиков заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова", - пишут СМИ.

Впоследствии проведение обысков изданию подтвердил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Впрочем, комментировать ситуацию пока не стал.

Напомним, что вчера СБУ провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

Также мы писали, что СБУ приходила с обысками в собор УПЦ МП в Борисполе.

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Служба безопасности УкраиныУПЦ МПхарков