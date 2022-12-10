СБУ начала обыски в церквях Московского патриархата в Харькове
Служба безопасности сегодня, 10 декабря утром продолжила обыски в церквях УПЦ МП. В этот раз они проводят мероприятия в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу СБУ.
Обновлено 09:26. "Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, речь идет о таких объектах Харьковской епархии:
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы "Взыскание погибших";
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм;
- а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГПСУ.
"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - объясняют в СБУ.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
Фото: СБУ начала обыски в церквях Московского патриархата в Харькове (facebook.com/ssu.kharkiv)
Как сообщили СМИ очевидцы, в Харькове на территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины.
"Силовиков заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова", - пишут СМИ.
Впоследствии проведение обысков изданию подтвердил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Впрочем, комментировать ситуацию пока не стал.
Напомним, что вчера СБУ провела ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в двух областях и показала доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.
Также мы писали, что СБУ приходила с обысками в собор УПЦ МП в Борисполе.
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