СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників

"Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі дії відбуваються у межах низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду", - йдеться у заяві.

В СБУ наголосили, що виступають за об'єктивне та неупереджене розслідування і додали, що сприяють процесуальним діям.

Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

У бюро заявили, що один з високопосадовців СБУ погрожував застосувати вогнепальну зброю і не допускав детективів до місця слідчих дій. Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.