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Посадовець СБУ погрожує зброєю детективам під час обшуку, - НАБУ

07:01 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Посадовець СБУ погрожує зброєю детективам під час обшуку, - НАБУ Фото: бюро заявило, що високопосадовець СБУ погрожує детективам зброєю під час обшуку (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Під час обшуку, який детективи НАБУ проводять за ухвалою ВАКС, один з високопосадовців СБУ погрожує їм вогнепальною зброєю і не пускає на місце слідчих дій. Туди також прибули спецпризначенці СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Детективи НАБУ проводять обшук на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. За даними бюро, один з високопосадовців СБУ погрожує застосувати вогнепальну зброю і не допускає детективів до місця слідчих дій.

Згодом на місце прибули спецпризначенці СБУ.

У НАБУ назвали такі дії неприпустимими. За словами бюро, вони перешкоджають детективам виконувати свої законні процесуальні обов'язки.

Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці там пообіцяли оприлюднити згодом.

Останніми тижнями НАБУ веде кілька гучних розслідувань. Зокрема, у межах спецоперації "Карфаген" бюро повідомило про нову підозру колишньому очільнику департаменту Офісу генпрокурора. За даними слідства, він відповідав за зв'язок з нелегальними кол-центрами й отримував від них гроші.

Серед фігурантів справи також Сергій Куций, водій прокурора ОГП Сергія Кропиви. Його звільнили з-під варти під заставу у 3 млн гривень.

Справа спричинила чистки в прокуратурі. В ОГП ліквідували низку посад і звільнили багатьох працівників, серед них вісьмох осіб, згаданих у матеріалах "Карфагену". Крім того, в Офісі генпрокурора провели службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

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