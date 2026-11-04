СБУ подтвердила проведение обысков у своих сотрудников

Утром в среду, 4 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.
"Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия происходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих определений суда", - говорится в заявлении.
В СБУ подчеркнули, что выступают за объективное и беспристрастное расследование и добавили, что способствуют процессуальным действиям.
Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило о проведении обыска на основании определения следственного судьи ВАКС.
В бюро заявили, что один из чиновников СБУ угрожал применить огнестрельное оружие и не допускал детективов к месту следственных действий. Впоследствии на место прибыли спецназовцы СБУ.
РБК-Украина также писало, что НАБУ и САП разоблачили организацию, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов для беспрепятственной работы мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.
По данным следствия, к преступной деятельности привлекли действующих чиновников СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.