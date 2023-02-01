СБУ підтвердила обшуки у нардепа Столара

Зазначається, що СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної ради Вадима Столара від забороненої партії "ОПЗЖ".

"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці займаються ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці. СБУ провели правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: