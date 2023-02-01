СБУ підтвердила обшуки у нардепа Столара

Правоохоронці розслідують участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів екс-нардепа Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
Зазначається, що СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної ради Вадима Столара від забороненої партії "ОПЗЖ".
"На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці займаються ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці. СБУ провели правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.
Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:
Раніше повідомлялось, що правоохоронці сьогодні прийшли з обшуками до народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.
У "Слузі народу" анонсували звільнення усього керівництва Державної митної служби. Також у партії пов'язали сьогоднішні обшуки з так званими "весняними посадками".
Працівника Служби безпеки проводять масштабні оперативні дії по всій Україні для того, щоб виявити зрадників та агентів російських спецслужб.
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