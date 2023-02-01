Глобальний удар по внутрішньому ворогові. Малюк пояснив масові обшуки від СБУ
Працівника Служби безпеки проводять масштабні оперативні дії по всій Україні для того, щоб виявити зрадників та агентів російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Служби безпеки України Василя Малюка
Він заявив, що по всій території України проводяться масштабні оперативно-слідчі дії. Основною їх метою є виявлення осіб, котрі своєю діяльністю шкодять безпеці України.
Мова йде про:
- зрадників України і агентів російських спецслужб;
- представників організованої злочинності;
- посадовців, чиновників і корупціонерів.
"Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому - масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити - ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", - сказав Малюк.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Служба безпеки разом з БЕБ проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".
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