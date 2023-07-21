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У Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії

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П'ятниця 21 липня 2023 09:19
У Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії Фото: Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай може надавати військову допомогу Росії у загарбницькій війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У радника президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна запитали, чи бачив Захід докази того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні.

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи постачає Китай зброю, Бонн сказав: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії".

Французькі офіційні особи зазначили CNN, що Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав Бонн.

Він підкреслив, що Китаю не слід постачати зброю та надавати економічну підтримку Росії.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

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