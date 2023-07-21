У Франції заявили, що Китай надає військову підтримку Росії

Китай може надавати військову допомогу Росії у загарбницькій війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У радника президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануеля Бонна запитали, чи бачив Захід докази того, що Китай якимось чином озброює Росію у війні в Україні.

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи постачає Китай зброю, Бонн сказав: "Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії".

Французькі офіційні особи зазначили CNN, що Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

"Найбільше нам потрібно, щоб Китай утримався. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна - це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань, а також з міркувань, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні - це набагато більше, ніж, як ви знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у світі", - сказав Бонн.

Він підкреслив, що Китаю не слід постачати зброю та надавати економічну підтримку Росії.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.