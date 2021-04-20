СБУ переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України

Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних. У більшості областей СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

Про це РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби", - розповів речник спецслужби. Він додав, що у більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі проводитиме масштабні антитерористичні навчання.