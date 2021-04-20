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СБУ переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 13:06
СБУ переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України Фото: СБУ перейшла в режим підвищеної готовності (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна, Андрій Василюк

Служба безпеки України переведена у режим підвищеної готовності в усіх областях України, не тільки в прикордонних. У більшості областей СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

Про це РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

"Співробітники СБУ у всіх областях, а не тільки у прикордонних, переведені у режим підвищеної готовності. Посилено контррозвідувальну та оперативно-розшукову складові діяльності Служби", - розповів речник спецслужби.

Він додав, що у більшості областей країни СБУ уже проводить чи невдовзі проводитиме масштабні антитерористичні навчання.

Напередодні, 19 квітня, СБУ заявила, що проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть запроваджуватися обмеження.

У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій по захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії щодо протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

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