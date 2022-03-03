СБУ перехватила разговоры оккупантов: Россия рассчитывала захватить Украину за 3 дня

Служба безопасности Украина перехватила разговор российских омоновцев. Оккупанты называли так называемую "спецоперацию" России войной и считали, что захватят украинскую территорию за три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Как отметили в СБУ, во время разговора омоновцы обсуждали ситуацию под Гостомелем: "Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, нашими вторыми, за нами кемеровскими, за кемеровскими - СОБР кемеровский".

Оккупанты добавили, что красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери, а силовики из Кемерово успели выскочить из огненного мешка.

"Но и у них - один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим, никто не знает", - сказал один из оккупантов.