СБУ перехопила розмови окупантів: Росія розраховувала захопити Україну за 3 дні
Служба безпеки України перехопила розмову російських омонівців. Окупанти називали так звану "спецоперацію" Росії війною і вважали, що захоплять українську територію за три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначили в СБУ, під час розмови омонівці обговорювали ситуацію під Гостомелем: "ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, нашими другими, за нами кемеровськими, за кемеровськими - СОБР Кемеровський".
Окупанти додали, що красноярців взагалі розбили в "дим" з танків і мінометів. Їх підрозділ також зазнав важких втрат, а силовики з Кемерово встигли вискочити з вогняного мішка.
"Але і у них - один 200-й і три 300-е. про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", - сказав один з окупантів.
Нагадаємо, в перший день вторгнення Росії в Україну окупанти спробували висадити десант і захопити аеродром у Гостомелі.
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