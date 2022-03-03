ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ перехопила розмови окупантів: Росія розраховувала захопити Україну за 3 дні

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 березня 2022 19:39
СБУ перехопила розмови окупантів: Росія розраховувала захопити Україну за 3 дні Фото: російські окупанти розраховували захопити Україну за три дні (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України перехопила розмову російських омонівців. Окупанти називали так звану "спецоперацію" Росії війною і вважали, що захоплять українську територію за три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначили в СБУ, під час розмови омонівці обговорювали ситуацію під Гостомелем: "ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, нашими другими, за нами кемеровськими, за кемеровськими - СОБР Кемеровський".

Окупанти додали, що красноярців взагалі розбили в "дим" з танків і мінометів. Їх підрозділ також зазнав важких втрат, а силовики з Кемерово встигли вискочити з вогняного мішка.

"Але і у них - один 200-й і три 300-е. про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", - сказав один з окупантів.

Нагадаємо, в перший день вторгнення Росії в Україну окупанти спробували висадити десант і захопити аеродром у Гостомелі.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі