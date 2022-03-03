СБУ перехопила розмови окупантів: Росія розраховувала захопити Україну за 3 дні

Служба безпеки України перехопила розмову російських омонівців. Окупанти називали так звану "спецоперацію" Росії війною і вважали, що захоплять українську територію за три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

Як зазначили в СБУ, під час розмови омонівці обговорювали ситуацію під Гостомелем: "ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, нашими другими, за нами кемеровськими, за кемеровськими - СОБР Кемеровський".

Окупанти додали, що красноярців взагалі розбили в "дим" з танків і мінометів. Їх підрозділ також зазнав важких втрат, а силовики з Кемерово встигли вискочити з вогняного мішка.

"Але і у них - один 200-й і три 300-е. про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", - сказав один з окупантів.