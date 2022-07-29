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СБУ перехватила разговор, подтверждающий российское преступление в Еленовке

Фото: СБУ перехватила разговор, подтверждающий российское преступление в Еленовке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты умышленно обстреляли колонию в Еленовке, что привело к ряду жертв, в том же числе и среди украинских пленных. Служба безопасности Украины перехватила разговоры оккупантов, которые подтверждают причастность России к военному преступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

"Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии. Таким образом, даже боевики "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" исправительного учреждения в Оленевке осуществила Украина", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подобных аудио-перехватов в распоряжении СБУ есть несколько и все они будут использованы как доказательство очередного военного преступления России.

О чем говорят боевики

  • Россия могла самостоятельно устроить трагедию за счет взрывчатки, которую разместила в помещении колонии. Ни один из очевидцев не слышал звука прилета ракеты;
  • оккупанты расположили собственные "Грады" неподалеку от исправительной колонии. Их российские военные применяли для ударов по территории, подконтрольной Украине. Однако никаких обстрелов в ответ не наблюдалось.

Также судя по видео в сети, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна, что свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания, а его стены "защитили" соседние помещения от взрывной волны.

В то же время следы от взрыва на стенах характерны именно "внутреннему источнику" взрыва.

"Какие бы глупости не выдумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно - именно Россия виновна в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые доказательства. Я уверен, что впоследствии доказательная база будет только дополняться", - заявил временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генеральный штаб ВСУ отрицал причастность наших военных к обстрелу колонии. Россия умышленно совершила это преступление по ряду причин.

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