СБУ перехопила розмову, яка підтверджує російський злочин в Оленівці

Окупанти умисно обстріляли колонію в Оленівці, що призвело до низки жертв, у тому ж числі й серед українських полонених. Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, які підтверджують причетність Росії до воєнного злочину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.
"Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Таким чином, навіть бойовики "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна", - пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що подібних аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька й усі вони будуть використані як доказ чергового воєнного злочину Росії.
Також судячи з відео у мережі, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна, що свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, а її стіни "захистили" сусідні приміщення від вибухової хвилі.
Водночас сліди від вибуху на стінах характерні саме "внутрішньому джерелу" вибуху.
"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме Росія винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись", - заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність наших військових до обстрілу колонії. Росія умисно вчинила цей злочин з низки причин.
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