СБУ перехватила разговор оккупанта с женой: попросила себе ноутбук, кроссовки и костюм

Российские оккупанты уже 35-й день жестоко разрушают украинские города. К тому же они уже настолько обнаглели, что мародерство в домах стало для них как поход в супермаркет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В сеть обнародовали очередной разговор оккупанта с женой.
"В телефонном разговоре с захватчиком его жена просит себе ноутбук, кроссовки и костюм нужного размера. И все это - вражеский вояка должен забрать в захваченных украинских домах", - указывают в СБУ.
Также оккупант хвастается, что уже набрал ей хорошей косметики и футболок, а его коллеги - вообще носят награбленное целыми сумками".
"Какой русский человек не сопрет ниче", - поддерживает его "высоконравственная" жена.
Однако отмечается, что за такие действия оккупанты будут жестоко наказаны.
"Наверное, она не слышала, что за такую "нравственность" украинцы заставляют российских захватчиков рассчитываться - на поле боя!"- отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали, что СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.
Также мы писали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.
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