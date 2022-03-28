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СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов

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Понедельник 28 марта 2022 18:44
СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия жестоко напала на Украину 24 февраля. С тех пор СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.

Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая те, которые сейчас являются запрещенными в Украине.

В частности, они распространяли фейки о войне РФ в Украине, навязывали и оправдывали российскую агрессию.

Таким образом враг пытался инспирировать панические настроения среди украинцев и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

Также во время обысков обнаружили:

  • более 100 комплектов GSM-шлюзов;
  • почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;
  • ноутбуки и компьютерное оборудование с доказательствами незаконных действий
  • черновую бухгалтерию.

Ранее мы сообщали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.

Также мы писали, что СБУ разоблачила коллаборантов в нескольких областях.

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