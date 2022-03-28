СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов
Россия жестоко напала на Украину 24 февраля. С тех пор СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.
Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая те, которые сейчас являются запрещенными в Украине.
В частности, они распространяли фейки о войне РФ в Украине, навязывали и оправдывали российскую агрессию.
Таким образом враг пытался инспирировать панические настроения среди украинцев и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Также во время обысков обнаружили:
- более 100 комплектов GSM-шлюзов;
- почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности;
- ноутбуки и компьютерное оборудование с доказательствами незаконных действий
- черновую бухгалтерию.
Ранее мы сообщали, что СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов.
Также мы писали, что СБУ разоблачила коллаборантов в нескольких областях.
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